◆春季近畿大会▽１回戦智弁和歌山８―６滋賀学園（２３日、わかさスタジアム京都）智弁和歌山が、今大会で唯一、センバツに出場した滋賀学園に逆転勝ちした。３０日の準決勝で立命館宇治（京都２位）と対戦する。智弁和歌山は０―１の３回、長友悠成中堅手（２年）の右越えソロで追いつき、指名打者・井本陽太（２年）の右前適時打で勝ち越した。２―４の５回は井本の中犠飛と楠本龍生二塁手（３年）の右犠飛で同点にした