【モデルプレス＝2026/05/23】GOT7（ガットセブン）のBamBam（ベンベン）が23日、都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』のオレンジカーペットに登場した。【写真】韓国人気アーティストが日本降臨◆ベンベン、オレンジカーペット登場同イベントの授賞式プレゼンターを務めるベンベン。この日は、チェック柄のスーツ姿でオレンジカーペットを闊歩した。ベンベンはGOT7のタイ出身ラッパー。2021年以降はソロアーティ