甘辛味の豚バラ肉をご飯にのせた、台湾のどんぶり「魯肉飯（ルーローハン）」を炊き込みご飯にアレンジ！炊飯器に材料を入れて炊くだけなので、手軽なのに満足感はしっかり。ご飯全体に味がしみ込み、ひと口食べるとついもうひと口……と止まらなくなるおいしさです。炊き込み魯肉飯（ルーローハン）材料（3〜4人分）米……2合豚バラ薄切り肉……200g市販のフライドオニオン……10g堅ゆで卵※……2個〈A〉にんにくのすりおろし…