【モデルプレス＝2026/05/23】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】41歳元モー娘。「初めて作ったとは思えないクオリティ」大人用にチャーシューとネギのピリ辛和え◆石川梨華、手作りチャーシュー披露石川は「＃チャーミークッキング」とつづり、手作りのチャーシューの写真を投稿。「今夜はチャーシュー」「子供達はチャーシュー