今村聖奈（c）SANKEI 牝馬三冠レース第2戦 スピードとスタミナを兼ね備えたチャンピオンレース 第87回 オークス（優駿牝馬）（GI）が5月24日（日）東京競馬場（2,400メートル 芝・左）で行われる。 オークスでジュウリョクピエロ（父オルフェーヴル）とコンビを組んでクラシックGI初騎乗となる今村聖奈騎手（22）。 今村騎手はジュウリョクピエロの特徴について、「足がすごく速