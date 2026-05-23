MLBレイズ、NPBヤクルトなどで活躍した岩村明憲氏（47）が23日までに自身のインスタグラムを更新。25年ぶりに再会した俳優との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「25年ぶり！？」と題してつづり始めた。「ケイン・コスギさんとお食事に！スポーツマンNo1決定戦以来でしたが、覚えていただいて光栄でした」とケイン・コスギとの食事2ショットを投稿した。最後に「次回はゴルフ対決！？」と締めた。