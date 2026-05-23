俳優・江口洋介（58）が20日、自身のインスタグラムを更新。落ち着いた雰囲気漂うオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「笑顔が可愛らしいとか反則」江口洋介、テラスで寛ぐ“大人の色気”全開の近影江口は、コーヒーの絵文字だけを添えて投稿。写真では、新聞を読みながらテーブルに座る姿や、自然に囲まれたテラスでリラックスした満面の笑みを見せる様子などを披露した。シンプルながらも“絵