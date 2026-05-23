【蘇州共同】中国で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）貿易相会合に出席した堀井巌外務副大臣は23日、中国の王文濤商務相と接触し、上海で邦人が切り付けられた事件を受け、在留邦人の安全確保を要請したと明らかにした。