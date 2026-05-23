阪神・森下翔太外野手（25）が23日、試合前の東京ドームで、ドラフト同期の浅野翔吾外野手（21）に友情指導を行った。三塁側ベンチまであいさつに訪れた浅野に、森下は体重移動、タイミングの取り方など、自ら見本を示して、助言を行った。大卒と高卒ながら、ともに22年ドラフト1位入団の同期生。浅野は前日22日の試合で負傷し、左太もも裏の肉離れと診断された平山功太内野手に代わって、1軍に合流した。