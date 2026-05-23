fav meの中本こまりが5月21日、自身のInstagramを更新し、ロングヘアからショートボブへのヘアカット映像を公開した。 （関連：【画像】fav me 中本こまり、ロングヘアからショートボブへ華麗に変身） 中本は、4月2日に自身のXで「ショートにしたんだけど、どうかな？」とロングヘアからショートボブへ大胆にイメージチェンジした姿を公開し、「似合いすぎる」と多くの反響を呼んだ。 あれ