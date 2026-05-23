[5.23 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第18節](ユアスタ)※14:00開始主審:川俣秀<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 2 五十嵐聖己DF 5 菅田真啓DF 44 井上詩音MF 6 松井蓮之MF 7 荒木駿太MF 10 鎌田大夢MF 15 南創太MF 42 石井隼太FW 20 中田有祐FW 27 岩渕弘人控えGK 1 堀田大暉DF 24 永井大義DF 55 ハン・ホガンMF 4 湯谷杏吏MF 8 武田英寿MF 26 横山颯大MF 37 杉山耀建FW 18 梅木翼FW 40 安野匠監督森山佳郎[横