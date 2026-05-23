【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山田涼介主演の読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』のヒロイン・石見崎唯（いしみざき・ゆい）役に、白石聖の出演が決定した。 ■物語の鍵を握る、白石聖が演じる唯の存在に要注目 唯は、主人公・七瀬悠（山田涼介）が所属する研究室の教授・石見崎明彦の姪。やがて悠とともに謎を追い、バディとなっていく重要人物だ。白石は本作が日テレ系GP帯ドラマ