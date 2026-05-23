“キングカズ”ことサッカー元日本代表FW三浦知良（59＝J3福島ユナイテッド）の次男で格闘家の三浦孝太（23）が23日までに自身のインスタグラムを更新。サッカーW杯北中米大会日本代表MF中村敬斗（25＝スタッド・ランス）にエールを送った。ストーリーズに飲食店で自身と中村が寄り添うショットをアップ。「ワールドカップ、応援してます」と笑顔や日本国旗の絵文字と共に記した。中村も自身のストリーズに同じ画像を投稿