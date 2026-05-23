女優の広瀬すず（27）が23日、自身のインスタグラムを更新。豪華ゲストとの3ショットをアップした。「本日のよはくじかん、、、なんと異色。笑」と書き出した広瀬。同日、午後3時30分から放送の自身がパーソナリティーを務めるラジオ「広瀬すずの『よはくじかん』」にゲスト出演する「千鳥」大悟、是枝裕和監督との3ショットを披露した。