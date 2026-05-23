テレビ東京で23日午後6時半から、土曜ゴールデン『あさこ・梨乃の5万円旅24福島縦断！絶景＆うまい酒に乾杯SP』が放送される。【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット今回は、福島県いわき市・小名浜港からスタート。バスと鉄道を乗り継ぎ翌日午後5時までに、飯坂温泉にある「摺上川ダム」を目指す。ゴール「摺上川ダム」は、岩や土を積み上げて造ら