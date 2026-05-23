◇プロ野球パ・リーグ 西武ーオリックス(23日、ベルーナドーム)西武の佐藤爽投手に打球が当たるアクシデントが起こりました。佐藤投手は4回、先頭の西川龍馬選手の打球を左肘に受けます。当たった直後素早くボールを処理し、1塁でアウトにしますが、左肘を押さえその場にうずくまりました。苦もんの表情でベンチへ戻り、続投は厳しいかに思われましたが約1分後マウンドに戻ると投球練習をし状態を確認。プレーを続行しました。その