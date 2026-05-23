23日に楽天モバイル最強パーク宮城で行われた、東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズ戦において、「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」から声優の大西亜玖璃（上原歩夢役）、相良茉優（中須かすみ役）がセレモニアルピッチを行った。【集合ショット】かわいくポーズ！セレモニアルピッチの模様■大西亜玖璃（上原歩夢役）コメント終わってみればあっという間でした。緊張してワンバウンドになってし