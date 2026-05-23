23日午後3時20分ごろ、千葉県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、千葉県の大網白里市、九十九里町、一宮町、長生村、長南町、市原市、それに勝浦市です。【各地の震度詳細】■震度1□千葉県大網