日本原燃の使用済み核燃料再処理工場＝3月、青森県六ケ所村日本原燃が2027年3月までとする使用済み核燃料再処理工場（青森県六ケ所村）の完成目標まで約10カ月となった。原子力規制委員会の設計・工事計画の審査は原燃の説明に遅れが目立ち、保安規定の審査や完成前の設備の検査はこれからだ。それぞれ数カ月はかかる見通しで、規制委幹部は「目標達成は困難」との見方を示す。再処理工場は、使用済み核燃料を化学処理し、燃料