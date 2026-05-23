タレントのホラン千秋（37）が、23日放送の関西テレビ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、意外な恋愛観を披露した。番組では、最近の恋愛事情について聞かれた。「いい人がいたらいいなと思うんですけど、いなかったらいないで、1人でも楽しく生きていけるので、どっちでもという感じですね」。前のめりではないが、おひとり様の生活もエンジョイできているという。一方で「積極的な方だとは思います」とも話した。