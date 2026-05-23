「ファーム・西地区、オリックス戦」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神のドラフト４位・早瀬朔投手（神村学園）が公式戦初登板、プロ初先発で３回３安打無失点だった。初回は杉本に左前打、二回は２死から福永、池田に中前打を浴び、２死一、二塁のピンチを招いたが無失点に抑えた。三回はテンポ良く２死まで抑えたが、最後の打者、杉本のライナーが左手首を直撃。アルナエスが捕球し、一ゴロ。三者凡退となったが