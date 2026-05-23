ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２２日（日本時間２３日）のジャイアンツ戦で「２番・一塁」で出場。４回二死満塁でこの回の２度目の打席を迎え、逆方向に走者一掃の適時二塁打を放った。この回は打者一巡の猛攻で一挙９点の大量得点を叩き出し、９―４で快勝した。３打数１安打、３打点の村上はＭＬＢ移籍後の初となる死球も受けた。ビッグイニングとなった４回の一度目の打席で１番打者の?死球王?アントナッチが