２０２０年５月に死去した故木村花さんの追悼興行「ＨＡＮＵＲ」が２３日に後楽園ホールで行われ、ジャングル叫女（３５）がリング復帰を果たした。叫女は左ヒザなどの負傷を理由に２０２０年１０月から長期欠場し、２１年９月にスターダムを退団。その後は２度の手術失敗などの影響もあり復帰が遠のいていたが、昨年１１月にはデビュー１０周年自主興行（名古屋）でエキシビションマッチに出場していた。そして本格復帰の場