マンチェスター・シティ藤野あおば、今季リーグ戦で大きなインパクトを残したイングランド女子1部マンチェスター・シティに所属する日本代表FW藤野あおばは、今季の女子スーパーリーグ（WSL）最優秀若手選手賞に輝いた。スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」が選出した。同メディアは「今シーズンの開幕時に、藤野あおばがこの賞を獲得すると予想した人は、最も熱狂的な女子サッカーファンを除けばほとんどいなかっただろう