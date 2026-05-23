モデルで日本のアニメ好きとしても知られるバーバラ・パルヴィンが、カンヌ国際映画祭のレッドカーペットで第1子を授かったことを公表。いつもハッピーオーラに満ちた彼女が、連日披露したマタニティルックをまとめて紹介する。【写真】女神のようなロングドレスからミスコーデまでバーバラ・パルヴィンのマタニティルック現地時間5月14日開催された『Histoires Paralleles（原題）』のプレミアには、夫で俳優のディラン・ス