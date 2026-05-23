◆パ・リーグ西武―オリックス（２３日・ベルーナドーム）オリックス・内藤鵬内野手が２年ぶりの安打を記録した。今季初昇格を果たし、いきなり「４番・一塁」でサプライズ起用。２回は空振り三振に倒れたが、１点を追う４回１死一塁で左越えへ二塁打を放った。一塁走者の森友が激走し、本塁を狙ったがタッチアウト。西武の完璧な連係プレーもあり、リプレー検証でも判定は覆らなかった。生還していれば、プロ４年目で初打点