◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１８節鹿島―ＦＣ東京（２３日・メルスタ）６月１１月開幕の北中米Ｗ杯で日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを果たしたＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）は、代表合流前最後となる鹿島戦のベンチメンバーから外れた。前日の練習では軽快な動きを見せており、アクシデント等ではなく、チームの判断とみられる。また、同様に４大会連続Ｗ杯韓国代表メンバーに選出されたＧＫ金承奎もメン