カーネーションカップ中央競馬は23日、3場で行われ、東京9R・カーネーションカップ（芝1800メートル）はイクシード（牝3、木村）が制した。世界最強馬イクイノックスの全妹が2勝目を挙げ、ファンからは様々な声が上がった。単勝1.3倍の1番人気に支持されたイクシードが、待望の2勝目を挙げた。昨年10月の新馬戦を制し、今年3月のG3・フラワーカップは3着。24日のG1・オークスには登録せず、カーネーションカップに出走。残り