俳優の役所広司が２３日、静岡・清水文化会館マリナートで磯村勇斗（沼津市出身）が実行委員会代表を務める「第１回しずおか映画祭」（２４日まで）でトークショーを行った。俳優として４７年。７０歳となった現在も第一線を走り続けている。磯村から仕事の原動力を聞かれ、「芝居がうまい俳優さんは、いっぱいいる。もっと芝居が上手になりたい。自分で満足することはない。それは際限が無い。次にやれば、もっと上手にできる