記事ポイント「なかほら牧場アイス〈きな粉〉」が2026年5月30日（土）に発売されます。北海道十勝の折笠農場で育てられた希少品種「大袖の舞（おおそでのまい）」のきな粉を使用しています。生乳、ブルーアガベシロップ、脱脂粉乳、きな粉、海塩の5つの原材料で作られています。 岩手県岩泉町の「なかほら牧場」から、和素材を使った新作アイスクリームが登場します。「なかほら牧場アイス〈きな粉〉」は、山に放牧された牛の