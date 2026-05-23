記事ポイントTVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリのオリジナルコラボグッズが2026年5月16日（土）より公式オンラインショップで販売中ですエレン・ミカサ・リヴァイ・エルヴィンの描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド（全4種）・3連アクリルキーホルダー（全2種）など多彩なアイテムが揃っていますコラボイベントは2026年12月13日（日）まで兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」で開催されています