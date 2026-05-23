米NASCARの名ドライバーであるカイル・ブッシュさんが5月21日、41歳で死去した。家族、NASCAR、所属チームが同日発表した。数時間前には「重篤な病気」で入院していたことが明らかにされていた。 【写真】最後のインスタ投稿家族4ショットで息子の誕生日を祝っていた 共同声明では突然の死について「私たちは深い悲しみに打ちひしがれています」とし、「一世代に一度の稀有な才能」と称賛。「彼は激しく、情熱