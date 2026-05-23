女優・大政絢(35)が21日にインスタグラムを更新し、息子が1歳の誕生日を迎えたことに「いつも幸せをありがとう」と感謝した。「小さな手も、歩く姿も、日に日に成長していく。嬉しくて、愛おしくて、ちょっぴり寂しい1歳の節目でしたいつも幸せをありがとう」と母としての心境をつづった。 【写真】モノクロの後ろ姿が美しい祝福のコメントが続々届く 大政は2021年12月、ONE OK ROCKのギタリスト、Toruとの結婚を発表。2