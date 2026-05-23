外国人の交通安全教室（善通寺ロータリークラブ提供） 香川県善通寺市の善通寺ロータリークラブ（山下安亮会長）が23日、市内で働く外国人を対象にした交通安全教室を善通寺運転免許更新センターで開きました。 善通寺市の建設会社や自動車販売会社などで働くベトナム人やフィリピン人ら約20人が参加しました。 参加者は、丸亀警察署（交通課・地域課・警備課）の署員から自転車や電動