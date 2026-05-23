記事ポイントサガラ刺繍のもこもこ・ふわふわな手触りが楽しめるディズニーキャラクターのチャームが登場ミッキーマウスからヴェノムまで全11キャラクターをラインナップ、参考価格1,980円（税込）バッグチャームやスマートフォン落下防止ストラップとしてマルチに使用できる スマートフォン・デジタルオーディオ端末向けアクセサリーブランド「Premium Style」を展開するPGAが、サガラ刺繍ならではのもこもこした立体感とふ