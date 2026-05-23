記事ポイントミッキーマウス・スティッチ・R2-D2・マーベルなど全10種のデザインが揃うLEDネオンライトが2026年5月下旬に発売10段階の明るさ調整と、壁掛け・自立の2WAY設置に対応参考価格6,980円（税込）、楽天市場PGAショップほか各種ECサイト・催事で販売 スマートフォンアクセサリーブランド「Premium Style」を展開するPGAが、ディズニー・ピクサー・スター・ウォーズ・マーベルのキャラクターをモチーフにした『LEDネオ