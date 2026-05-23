記事ポイントTVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリのオリジナルコラボグッズが2026年5月16日より公式オンラインショップで販売中エレン・ミカサ・リヴァイ・エルヴィンの描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド全4種や3連アクリルキーホルダー全2種など多彩なラインナップ兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」でのコラボイベントは2026年12月13日まで開催中 TVアニメ『進撃の巨人』と兵庫県立淡路島公