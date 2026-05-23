記事ポイント合同会社prove LiFEが2026年5月20日に福岡市と「災害時の食事の提供に関する協定」を締結、九州の自治体との協定は初となります国内最大級の約3,900台が登録するキッチンカープラットフォーム「KITCHENCAR’S JAPAN」を通じ、避難所への温かい食事の提供体制が構築されます災害時に出動可能なキッチンカーを可視化する認証制度「腹ぺこレスキューバッジ」が新たに始動しています キッチンカーの運営プラットフォ