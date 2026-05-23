多くの来館者でにぎわう重慶市両江新区の江陵茶館。（５月１０日撮影、重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社北京5月23日】中国国家統計局が22日に発表した2025年の人口1％サンプリング調査の主要データによると、全国の人口は14億545万人、世帯数は5億1465万世帯となった。男女別では、男性が7億1722万人で51.03％、女性が6億8823万人で48.97％を占め、男女比（女性100に対する男性の比率）は104.21だった。世帯人口は12億9685万