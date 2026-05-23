「西武−オリックス」（２３日、ベルーナドーム）西武先発の佐藤爽の左肘に打球が直撃するアクシデントがあった。１−０の四回の投球。この回、オリックス先頭の西川の打球が真っすぐに佐藤爽の方向に飛び、左肘外側付近を直撃した。右手にはめたグラブを外し、一塁線へ転がったボールを拾って左手で投げ、一塁をアウトに。しかし左肘を右手で押さえながらその場にしゃがみこんだ。佐藤爽は治療を受けにベンチへ。ブルペン