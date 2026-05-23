◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年5月23日みずほペイペイD）ソフトバンク・栗原陵矢内野手（29）が死球でヒヤリとする場面があった。3回2死一、三塁の場面で細野の内角球が右肘を直撃。栗原は苦悶（くもん）の表情を浮かべ、トレーナーに伴われ、ベンチで治療を受けた。栗原はここまでリーグトップの12本塁打を放っている。反攻のキーマンだけにスタンドがざわつく中、栗原はグラウンドに戻ると笑顔も浮かべ