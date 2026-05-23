関西在住インフルエンサー・星玲奈（せれな）が20日、デジタル写真集『せれな。』をリリースした。【写真】美しいスレンダーボディを披露した星玲奈会社員として働きながら、サンテレビ『ボートの時間！』にナビゲーターとしてレギュラー出演する星玲奈。京都産業大学経済学部卒、簿記1級、ガンバ大阪のマスコットガール「ガンバガール」を務めたこともあり、特技はリフティングなど、個性的な経歴を持つ星玲奈が、初めてのグ