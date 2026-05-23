俳優の矢野聖人（34）が23日、都内で主演映画「心のパズル」（監督門脇重治）の初日舞台あいさつを行った。解離性同一性障害（多重人格障害）を題材に、元舞台俳優の探偵が多重人格の疑いがある人物の調査を通じて、自分自身の心と向き合う物語。矢野は「濃いキャラクターがたくさんいるので、僕自身はフラットに演じるのを心がけて、感情的なシーンでは爆発的にと、メリハリをつけて演じることを心がけていました」と撮影を振