お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が22日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんがバスケットボールチームのキャプテンに就任したことを明かした。【映像】つんく♂、双子の長男&長女の高校生活最後のお弁当を公開この日、小原は「昨夜はバスケ見学にいきました」と切り出し、練習の最後に誠希千くんが前に出てきたことを報告。「誠希千もいるぞ?!?!」と驚いた様子でつづった。続けて「今年度、キャプテンに立