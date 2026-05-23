テレビ朝日が23日、バラエティー番組「あのちゃんねる」の番組公式サイトを更新。18日放送の同番組の内容をめぐって、謝罪した。「5月18日（月）放送の『あのちゃんねる』におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした」と謝罪した。