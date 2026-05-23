まさしく“ぶち込んだ”。ヴィッセル神戸は５月23日、J１百円構想リーグ地域リーグラウンドWEST最終節で、アビスパ福岡と敵地で対戦している。アウェーチームはハータイム直前に先制する。45＋５分、右サイドからのジエゴのロングスローがファーに流れる。これを収めた武藤嘉紀がクロスを供給。中で待つマテウス・トゥーレルが強烈なヘディングシュートでネットを揺らした。 90分の勝利でWEST１位を確定できる神戸。