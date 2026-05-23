歌手のDream Amiさんは5月21日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つオフショットを披露し、反響を呼んでいます。【写真】Dream Ami、美脚が際立つオフショット披露！「眼鏡姿もめちゃかわいいです」Amiさんは「前髪伸ばそうと思ってたけど、やっぱり無理っぽい」とつづり、3枚の写真を投稿。ピンクのオールインワンに黒いブーツを合わせたコーディネートを披露しました。ショートパンツからはすらりとした美脚が伸び、抜群のスタ