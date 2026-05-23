NPT再検討会議の閉幕後に記者会見するドー・フン・ビエット議長（右）と国連の中満泉事務次長＝22日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】核拡散防止条約（NPT）再検討会議の閉幕後、ドー・フン・ビエット議長（ベトナム）が22日夜、ニューヨークの国連本部で記者会見した。過去に被爆地、広島や長崎を訪れ、被爆者の痛みや苦しみを聞いた体験が、議長として最後まで成果文書採択を目指す原動力になったと語り