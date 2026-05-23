【漫画】本編を読む『田舎の家は、女の地獄女を舐めきった家族に制裁を』（Meg：原作、モリナガアメ：漫画/KADOKAWA）は、「家族」という言葉の裏にある理不尽さと、古い価値観に立ち向かう過程を描いた作品だ。主人公の千佳は、子どもを連れて東京から夫の実家のある地方へと移り住む。そこで待っていたのは、時代に取り残された価値観が色濃く残る、想像以上に閉鎖的な世界だった。「男の子を産んで一人前」「長男至上主義」