チームのホームランキングが最悪の事態を回避した。専門メディア「ドジャースネーション」は２２日（日本時間２３日）、「デーブ・ロバーツ監督がマックス・マンシーのケガに関する最新情報を明かす」との記事を配信した。ドジャースは敵地ブルワーズ戦に１―５で敗れた。「６番・三塁」で出場したマックス・マンシー内野手（３５）が８回に９６マイル（約１５５キロ）の直球を右手首に受けた。マンシーは一塁へ向かったが手首